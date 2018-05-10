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Спасибо, Аман! За что патриарх Кирилл поблагодарил Тулеева
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Спасибо, Аман! За что патриарх Кирилл поблагодарил Тулеева 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Патриарх Кирилл на панихиде по погибшим в «Зимней вишне» поблагодарил «честного, порядочного и мужественного» Тулеева.
Благодарность касалась не чего-то там вообще, а интенсивного строительства православных храмов в регионе. Оказывается, за последние 20 лет (всего Тулеев, напомним, пробыл у руля 28 лет) там было построено более 470 соборов, храмов и часовен. Некоторые — на личные деньги семьи Тулеева.
470! Церквей! Именно то, что в первую очередь, несомненно, нужно жителям Кузбасса. Правда, в местных телеграм-каналах пишут почему-то не о них, а о кошмарных дорогах (хотя есть одна классная, она тянется вдоль тулеевской резиденции. К слову, культовых сооружений на ее территории нет). И о разваливающейся на винтики системе общественного транспорта. Съездить, например, за 30–40 км к врачу (!) — целый приключенческий квест. Это, добавим от себя, не считая самого факта необходимости такой дальней поездки к медикам.
Помимо дорог, в Кузбассе вообще-то есть чем заняться, потому что регион стремится к антилидерству по многим дисциплинам — в какой кейс ни ткни, есть свои достижения. Ну вот хотя бы загрязнение воды сточными водами. Седьмое место по стране! Вдыхание-поедание всякой дряни, содержащейся в воде и воздухе, по показателям опережает европейские в несколько раз! Вообще, по загрязнению воздуха этот угле— и еще много чего добывающий регион занимает почетное третье место в РФ! Давайте поаплодируем, что ли.
Ну и наконец, продолжительность жизни кузбассовцев. Под руководством Амана Гумировича кемеровчане добились 75-го места по стране. Впрочем, именно этот факт вполне объясняет необходимость постройки большого количества культовых зданий. Ведь надо же где-то отпевать стремительно помирающих граждан. Нет, действительно, нужное жителям Кузбасса дело.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «Спасибо, Аман!».
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