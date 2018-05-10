Ещё
В Самаре следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре следователи завершили проверку по факту трагедии на улице Морфлотской. Погибли женщина и ребенок.
Это произошло в новогодние праздники. В одну из больниц поступила женщина с сильным кровотечением. Медики определили, что это последствия родов. Однако ребенка с ней не было. К сожалению, мать спасти не удалось. Женщина скончалась.
Чтобы установить все обстоятельства инцидента, стражи порядка отправились к погибшей домой. Там они нашли тело новорожденного младенца. Кто-то положил ребенка в морозильник.
Следователи назначили экспертизы, чтобы выяснить, от чего умерли малыш и его мать.
— Специалисты установили, что младенец был мертворожденным, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.
По итогам экспертизы следователи отказали в возбуждении уголовных дел как по факту смерти матери, так и по факту гибели ребенка.
63.ru: последние новости
В Самаре установят «памятник» злостному должнику за коммунальные услуги В Самаре на речной переправе заработал остановочный пункт «Богатырь» В парке Молодежном в Самаре нашли тело женщины с раной на голове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества26
Россиян предупредили о социальной революции532
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала650
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение