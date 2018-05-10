В Самаре следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике

Самаре следователи завершили проверку по факту трагедии на улице Морфлотской. Погибли женщина и ребенок.

Это произошло в новогодние праздники. В одну из больниц поступила женщина с сильным кровотечением. Медики определили, что это последствия родов. Однако ребенка с ней не было. К сожалению, мать спасти не удалось. Женщина скончалась.

Чтобы установить все обстоятельства инцидента, стражи порядка отправились к погибшей домой. Там они нашли тело новорожденного младенца. Кто-то положил ребенка в морозильник.

Следователи назначили экспертизы, чтобы выяснить, от чего умерли малыш и его мать.

По итогам экспертизы следователи отказали в возбуждении уголовных дел как по факту смерти матери, так и по факту гибели ребенка.