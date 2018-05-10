Депутат рассказал о пользе законопроекта об упрощении регистрации лекарств 

10 мая депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором чтении
Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве.
Член комитета по охране здоровья Сергей Фургал отметил, что законопроект необходим, чтобы появилась возможность быстрее обеспечить использование препарата на практике.
— Длительная процедура до возникновения и внедрения ничего хорошего не приносит. Пока не внедрим препарат — он уже устаревает, — отметил депутат в комментарии "Телеканалу 360".
Из-за этого складывается ситуация, когда Россия вынуждена закупать лекарства за границей за большие деньги.
Депутат также спрогнозировал снижение цен на лекарства после принятия законопроекта.