Депутат рассказал о пользе законопроекта об упрощении регистрации лекарств

10 мая депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором чтении

Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве.

Член комитета по охране здоровья Сергей Фургал отметил, что законопроект необходим, чтобы появилась возможность быстрее обеспечить использование препарата на практике.

— Длительная процедура до возникновения и внедрения ничего хорошего не приносит. Пока не внедрим препарат — он уже устаревает, — отметил депутат в комментарии "Телеканалу 360"

Из-за этого складывается ситуация, когда Россия вынуждена закупать лекарства за границей за большие деньги.

Депутат также спрогнозировал снижение цен на лекарства после принятия законопроекта.