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Депутат рассказал о пользе законопроекта об упрощении регистрации лекарств
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Депутат рассказал о пользе законопроекта об упрощении регистрации лекарств 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
10 мая депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором чтении
Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве.
Член комитета по охране здоровья Сергей Фургал отметил, что законопроект необходим, чтобы появилась возможность быстрее обеспечить использование препарата на практике.
— Длительная процедура до возникновения и внедрения ничего хорошего не приносит. Пока не внедрим препарат — он уже устаревает, — отметил депутат в комментарии "Телеканалу 360".
Из-за этого складывается ситуация, когда Россия вынуждена закупать лекарства за границей за большие деньги.
Депутат также спрогнозировал снижение цен на лекарства после принятия законопроекта.
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