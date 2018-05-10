Символ позитивных эмоций: в Ростов-на-Дону привезут четырехметровый «лайк»

Урбанист из Санкт-Петербурга Юрий Берестов запускает уникальный проект «Жесты» — его увидят жители разных уголков страны. Это передвижные скульптуры, которые будут колесить по разным городам. И первой из них — четырехметровым «лайком» из пластика и стекла — ростовчане смогут полюбоваться в ближайшее время.

Композиция шесть метров длиной и четыре высотой будет гостить в донской столице 22 и 23 мая. Она побывает на Большой Садовой, на площадке Creative space, перед зданием публички, музея «Шолохов-центр», галереи 16th line, на городской набережной рядом с памятником «Ростовчанка», а также возле знаменитой «Тачанки».

Идея создания «лайка» пришла к Берестову после посещения Чечни . Со слов создателя, этот жест пользуется там большой популярностью и частенько мелькает на фотографиях чеченцев, в том числе Рамзана Кадырова

— «Лайк» — символ выражения позитивных эмоций и напоминание о дружбе стран и народов, — пояснили организаторы проекта. — Ну а если брать в целом, то данная акция призвана повысить интерес к внутреннему туризму, в частности, к Чеченской Республике.