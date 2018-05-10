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В храме на улице Берзарина расскажут о воспитании детей
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В храме на улице Берзарина расскажут о воспитании детей 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В храме великомученика Феодора Тирона района Хорошево-Мневники пройдет встреча для родителей на тему «Чтобы ребенок не был трудным».
— Встречу проведет православный детский психолог, член Союза писателей России, автор множества статей и книг по вопросам воспитания Татьяна Шишова. Будут рассмотрены вопросы воспитания и послушания, профилактики детских страхов, роли отца в семье и многие другие. Приглашаются все желающие, — сообщили в пресс-службе храма.
Встреча пройдет 15 мая в 19.00. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону: 8 (903) 291-98-84 (Наталья). Напомним, храм великомученика Феодора Тирона находится по адресу ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (ео)
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