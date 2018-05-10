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На ремонт освещения в Нижнем Новгороде направят около 30 млн рублей
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На ремонт освещения в Нижнем Новгороде направят около 30 млн рублей 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Более 29 млн рублей планируется направить на ремонт систем уличного освещения в столице Приволжья к предстоящему чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует документация, опубликованная на официальном сайте городской администрации. Соответствующие постановления подписаны главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.
В частности, на ремонт уличных светильников около стадиона «Нижний Новгород» будет затрачено 18,3 млн рублей. Работы будут проведены на улицах Бетанкура, Советской, Карла Маркса, Стрелка, а также на Нижне-Волжской набережной и Канавинском мосту. Еще 3,6 млн рублей выделено на ремонт фонарей в границах проспекта Ленина от Северной проходной до станции метро «Пролетарская».
В 1,3 млн рублей обойдется ремонт систем освещения в границах улицы Обухова и Балаклавского переулка, где находится стадион «Локомотив». Кроме того, 5,8 млн рублей пойдет на реконструкцию светильников на проспекте Ленина от станции метро «Пролетарская» до улицы Космонавта Комарова.
Источником финансирования работ определена субсидия из городского бюджета на финансовое обеспечение затрат на ремонт, реконструкцию электрических сетей и установок освещения, предоставленную муниципальному предприятию «Инженерные сети».
Напомним, систему наружного освещения также обновили на улице Самаркандской.
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