Россия ссылается на историю, а должна жить настоящим

Москве на Красной площади состоялся традиционный военный парад в честь Дня Победы. Россияне, в отличие от остальной Европы, празднуют окончание войны на старом континенте на день позже, чем принято в Европе.

Они объясняют это тем, что о завершении последних боевых операций стало известно, когда в Советском Союзе уже наступил новый день (из-за разницы во времени).

В целом ничего необычного: военный парад, каких на Красной площади в советские и новые времена были уже десятки. Участие в параде приняло более 13 тысяч солдат, почти 160 единиц наземной военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Среди них, пожалуй, отмечу два истребителя пятого поколения Су-57 и современные МиГи 30К (так в оригинале — прим. ред.) с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», о которой несколько недель назад во время очень театрализованного шоу с демонстрацией видеоматериалов рассказал сам Владимир Путин

Кстати, многие западные, а также российские специалисты высказали сомнения в том, что нечто подобное вообще существует. Но давайте пожелаем Владимиру Путину, чтобы все это было правдой, ведь он так добивается для России статуса державы или даже сверхдержавы. Но также стоит подчеркнуть, что второй вариант невозможен по многим причинам, и главную роль играют причины экономические.

Нелюбовь к России

Нынешнее торжество в столице Российской Федерации напомнило мне важную мысль, недавно высказанную российским политологом Дмитрием Орешкиным в связи с другим празднеством (президентской инаугурацией Владимира Путина): «Чем общество архаичнее, тем важнее в нем роль ритуалов, продуманных до мельчайших деталей».

Золотые слова, отсылающие даже не к российской истории, а, скорее, к китайским и египетским правящим династиям. Нам стоит порадоваться тому, что мы, по крайней мере, пока не живем в стране, которой нечто подобное необходимо для существования.

Как минимум 20 миллионов, которые стали русской, точнее советской, военной жертвой, разумеется, и сегодня заслуживают почитания и восхищения. Другое дело, что День Победы в России превратился в главное событие года.

В России постоянно отсылают к истории 75-летней давности, хотя российскому государству, несомненно, ради собственных граждан стоило бы жить настоящим. А оно уже не столь блестящее: у современной России ни в Европе, ни за океаном существенных союзников (пожалуй, за исключением Венесуэлы ) нет.

Скорее ситуация соответствует тому, что несколько дней назад написала видный российский политолог Лилия Шевцова : «Мир перестал Россию любить. Даже те нации, которые прежде испытывали к нам — как, например, немцы — романтические чувства, успели от них излечиться. Россия теряла симпатии мирового сообщества на протяжении последних двух десятилетий. Но резкий поворот к нелюбви произошел после нашего крымского „гамбита“». И это более чем понятно.

Ни один разумный человек, конечно, не будет оспаривать гордости России за славную историю. Однако в интересах самих россиян задуматься над словами таких людей, как Лилия Шевцова.