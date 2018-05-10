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Письма Победы из Республики Крым получили ветераны Ханты-Мансийска
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Письма Победы из Республики Крым получили ветераны Ханты-Мансийска 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» 14 писем-посланий от школьников из Республики Крым вручены ветеранам Великой Отечественной войны югорской столицы. Свои поздравления хантымансийцам прислали Волонтеры Победы из города Джанкой. В своих посланиях ребята выразили слова благодарности к ныне живущим фронтовикам и труженикам тыла.
«До глубины души приятно осознавать, что, несмотря на все трудности, многонациональный народ России сплотился и, переступив через все беды и страдания, дошел до Великой Победы в этой кровопролитой схватке, схватке с воплощением бесчеловечности и зла!» -цитата из письма Даниила ученика 9 класса города Джанкой.
«Письма очень много значили на войне. Они давали силы дойти до Берлина, поднимали боевой дух солдати дарили надежду. А сегодня эти послания дань огромного уважения к военному и трудовому подвигу ветеранов, вклад в сохранение общей исторической памяти», — отметила председатель городского Совета Ветеранов Лариса Шаповалова.
Акция в городе Ханты-Мансийске организована муниципальным штабом регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и городским Молодежным центром.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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