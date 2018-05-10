Письма Победы из Республики Крым получили ветераны Ханты-Мансийска

В рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» 14 писем-посланий от школьников из Республики Крым вручены ветеранам Великой Отечественной войны югорской столицы. Свои поздравления хантымансийцам прислали Волонтеры Победы из города Джанкой. В своих посланиях ребята выразили слова благодарности к ныне живущим фронтовикам и труженикам тыла.

«До глубины души приятно осознавать, что, несмотря на все трудности, многонациональный народ России сплотился и, переступив через все беды и страдания, дошел до Великой Победы в этой кровопролитой схватке, схватке с воплощением бесчеловечности и зла!» -цитата из письма Даниила ученика 9 класса города Джанкой.

«Письма очень много значили на войне. Они давали силы дойти до Берлина, поднимали боевой дух солдати дарили надежду. А сегодня эти послания дань огромного уважения к военному и трудовому подвигу ветеранов, вклад в сохранение общей исторической памяти», — отметила председатель городского Совета Ветеранов Лариса Шаповалова.