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В Ленобласти стартует экспедиция на солнечном катамаране
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В Ленобласти стартует экспедиция на солнечном катамаране 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Уникальная разработка российских инженеров — катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, отправится в экспедицию по рекам России от Балтийского до Каспийского моря, от Петербурга до Астрахани.
11 мая в 12.00 со стрелки Васильевского острова (Санкт-Петербург) стартует первый в России катамаран, работающий на солнечных батареях. Экспедиция уникального судна начнется в Ленинградской области (Шлиссельбург) и пройдет через Великий Новгород до Москвы.
В рамках экспедиции, которая будет проходить почти месяц, судно пройдет по водным путям Ленинградской области (реки Волхов и Свирь), на берегах которых строятся новые причалы для пассажирских судов (Крепость «Орешек» — Старая Ладога — Кириши — Великий Новгород — Свирьстрой). Вторым этапом экспедиции станет переход от Москвы до Астрахани, который продлится 90 дней.
В рамках экспедиции в партнерстве с географическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова будут проведены исследования водной экосистемы. Благодаря тому, что судно работает на солнечных батареях, ученые смогут собрать чистые пробы воды, не искаженные «топливным следом» судов, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. По результатам проб планируется построить экологическую карту рек, по которым пролегает маршрут катамарана.
За три месяца судно пройдет более 5000 километров через 20 регионов России с остановками в 40 городах. В 14 городах по маршруту экспедиции пройдут Научно-технические фестивали «Эковолна».
Кроме того, в случае успешного завершения экспедиции, она, по информации АСИ (Агентство стратегических инициатив — некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах), станет самой протяженной в мире регатой на судне на солнечных батареях и ее организаторы планируют по итогам подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Завершить экспедицию планируют в сентябре текущего года.
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