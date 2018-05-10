Полезные советы. Как использовать кофейную гущу в быту

Моя подруга Марина постоянно пытается разглядеть в кофейной гуще будущее. Ну разве можно быть такой банальной? Я использую гущу как дезодорант для холодильника. Безупречно.

Что нужно сделать? Высушить кофейный осадок и в любой склянке поставить в холодильник. Вы не поверите, но через полчаса никаких посторонних запахов в холодильнике не будет. Сплошная свежесть. Не забудьте менять «ароматизатор» раз в неделю.

Еще кофейной гущей можно удобрять растения. Растворенной в воде гущей хорошо поливать грядки и клумбы на даче. Растения получают питательные вещества, а паразиты и вредители — «головную боль». Кабачки будут довольны.

Зато коты — нет. Почему я про котов? Они запаха кофе не терпят. Чтобы отучить котенка «отмечаться» где угодно, кроме лотка, поставьте в злачное место плошку с кофейной гущей. Котэ будет обходить это место стороной.

Попробуйте также использовать гущу как чистящее средство для раковины, которая после такого пилинга блестит и благоухает.

Кстати, о пилинге. Если добавить в гущу немного оливкового масла, получится антицеллюлитный скраб.

Через месяц его регулярного использования кожа на проблемных местах выровняется.