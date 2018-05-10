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В МВД Испании пообещали расследовать преступления баскской группировки ЭТА
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В МВД Испании пообещали расследовать преступления баскской группировки ЭТА 

РИА Новости 2 часа назад
МАДРИД, 10 мая — РИА Новости. Все нераскрытые до сих пор преступления, совершенные террористами баскской организации ЭТА, заявившей о самороспуске, будут расследованы, а виновные понесут заслуженное наказание, заявил глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо.
Глава МВД Испании в четверг встретился c представителями политических партий, подписавших антитеррористический пакт, а также руководством правоохранительных органов — Национальной полиции, Гражданской Гвардии, разведцентра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. На встрече речь шла о заявлении ЭТА о самороспуске.
В начале мая стало известно, что ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении организация извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые «не принимали прямого участия в конфликте». Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.
"Террористы, в отношении которых выдвинуты обвинения, будет арестованы, все остающиеся нераскрытыми преступления будут расследованы и приговоры будут исполнены. Не будет безнаказанности, террористы ничего не получат", — заявил Соидо на пресс-конференции по итогам встречи. Он также обвинил террористов в том, что они попытались переложить ответственность на жертв, сделав «ложное заявление о совместной ответственности».
"ЭТА не распустилась добровольно, она была разгромлена демократией — благодаря общим усилиям испанского общества", — сказал министр, пообещав, что Испания продолжит чтить память жертв терроризма и оказывать поддержку их родственникам. «Мы не допустим, чтобы не уважали память жертв», — заявил глава МВД.
"Никто не будет премировать ЭТА за признание ее провала и ее разгрома. Единственное, что делала ЭТА — убивала и причиняла боль. ЭТА была разгромлена, победило испанское общество, победила демократия", — добавил министр. Соидо напомнил, что террористическая деятельность ЭТА продолжалась на протяжении шести десятилетий. «ЭТА причинила чудовищную боль — шесть десятилетий, 853 убитых, 354 нападений, которые еще предстоит расследовать. Нет безнаказанности — ни сейчас, ни в будущем», — добавил министр.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года — во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
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