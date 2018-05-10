«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» начал масштабные отключения должников от газа

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» направил должникам 35 тысяч уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день общая просроченная дебиторская задолженность абонентов перед поставщиком природного газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» более 1,3 млрд рублей

В сложившейся ситуации поставщик вынужден пойти на крайние меры и приостановить абонентам-должникам подачу газа.

10 мая специалисты « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» совместно с представителями газораспределительной организации ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» провели работы по приостановке подачи газа по трем адресам в Нижнем Новгороде.

Недобросовестные потребители, согласно действующему законодательству, были уведомлены, что в случае неоплаты задолженности подача газа будет прекращена.

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» напоминает всем о необходимости своевременной оплаты за потребленное топливо. Неплательщики также должны иметь в виду, что для возобновления газоснабжения помимо 100-процентного погашения суммы задолженности за потребленный газ, они должны оплатить стоимость работ газораспределительной организации по отключению и подключению к газопроводу.

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» будет и в дальнейшем планомерно проводить работу по отключению потребителей-неплательщиков в соответствии с действующим законодательством.

В мае 2018 года планируется приостановить газоснабжение за долги 5 700 домовладений, из которых 230 уже отключены.

Справка:

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ , Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ

от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;

— принудительно реализовать имущество;

— ограничить выезд такого лица за границу.