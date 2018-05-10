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«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» начал масштабные отключения должников от газа
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«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» начал масштабные отключения должников от газа 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» направил должникам 35 тысяч уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На сегодняшний день общая просроченная дебиторская задолженность абонентов перед поставщиком природного газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» более 1,3 млрд рублей
В сложившейся ситуации поставщик вынужден пойти на крайние меры и приостановить абонентам-должникам подачу газа.
10 мая специалисты «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» совместно с представителями газораспределительной организации ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» провели работы по приостановке подачи газа по трем адресам в Нижнем Новгороде.
Недобросовестные потребители, согласно действующему законодательству, были уведомлены, что в случае неоплаты задолженности подача газа будет прекращена.
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» напоминает всем о необходимости своевременной оплаты за потребленное топливо. Неплательщики также должны иметь в виду, что для возобновления газоснабжения помимо 100-процентного погашения суммы задолженности за потребленный газ, они должны оплатить стоимость работ газораспределительной организации по отключению и подключению к газопроводу.
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» будет и в дальнейшем планомерно проводить работу по отключению потребителей-неплательщиков в соответствии с действующим законодательством.
В мае 2018 года планируется приостановить газоснабжение за долги 5 700 домовладений, из которых 230 уже отключены.
Справка:
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:
— наложить арест на имущество;
— принудительно реализовать имущество;
— ограничить выезд такого лица за границу.
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» — региональная компания по реализации газа, входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет договорные поставки природного газа всем категориям потребителей в Нижегородской области.
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