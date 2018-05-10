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Любители советского кино соберутся на Ленинградке
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Любители советского кино соберутся на Ленинградке 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Очередная встреча в клубе любителей кино «Дневной сеанс» библиотеки № 22 имени Кассиля состоится в среду, 16 мая. Она будет посвящена 85-летию советского актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова.
— Любителям кино расскажут о сложностях и малоизвестных страницах биографии и актерской судьбы Георгия Буркова, а также покажут фрагменты из популярных фильмов с его участием, — сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова.
Возрастное ограничение 25+.
Начало в 14.30. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 114. Вход свободный. (то)
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