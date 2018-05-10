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Международные телеком-компании начали использовать блокчейн-систему для взаиморасчетов с партнерами
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Международные телеком-компании начали использовать блокчейн-систему для взаиморасчетов с партнерами 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Ведущие международные компании в сфере телекоммуникаций Colt Technology Services и PCCW Global обратились за помощью к блокчейн-стартапу, чтобу запустить новую систему расчетов. Тестируемая технология должна помочь их усовершенствовать.
В начале новая система тестировалась с использованием исторических данных, однако успешные испытания позволили применить ее к текущим показателям работы компаний. Пока система проходит лишь двусторонне тестирование на примере работы Colt Technology Services и PCCW Global, но со временем технология может быть применена ко всей телеком-индустрии. Напомним, ранее крупнейший корейский телеком-оператор запустит блокчейн-сервис для управления активами.
текст: Антон Кузнецов, фото: Unsplash
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