Ещё
В Брагино поселился бобр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Брагино поселился бобр 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Брагино завёлся… бобр. Жители Дзержинского района нашли зверька возле одного из водоёмов. Бобр не обращал никакого внимание на людей, выбрался на сушу из воды и долго сидел на берегу, почёсывая лапкой голову.
В Брагино поселился бобр
Кстати, жители Брагино должны порадоваться такому соседству. Ведь бобры живут только в чистой воде. В грязной обитать они не станут. Может быть, не всё так плохо с экологией в Ярославле?
В регионе вообще развелось так много бобров, что власти попросили охотников почаще ловить этих животных.
За 2017 год их популяция вновь выросла, сегодня в регионе насчитывают около 20,2 тысячи бобров, которые устраивают немало проблем. Так, из-за их стараний на региональных дорогах 242 раза за год случались затопления.
Бобров нередко уже замечали в городской черте, живут они в норах, которые сами и роют, или в хатках, — рассказали в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области. — Если позволяют условия, высокий берег реки, то они роют для себя норы, вход которой находится под водой, а сама нора напоминает сложное строение с несколько входами и выходами. Но если плохой, рыхлый берег, то бобры строят хатки. На строительство такого жилища, как хатка идут ветки, бревна, трава, глина.
Читайте также: по улицам Ярославля гуляет лось.
76.ru: последние новости
Ушел без телефона: в Ярославле в День Победы пропал 11-летний мальчик Дерево жизни и надежды: в Ярославле посадили «Тополь Победы» С Днём Победы! 9 Мая в Ярославле - в режиме онлайн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции550
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала666
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение