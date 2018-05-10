«Пилотка на голове к чему?»: поклонники не оценили поздравление Стеши Маликовой с 9 Мая

Наследница композитора Дмитрия Маликова Стефания решила поздравить своих подписчиков с Днем Победы, выложив свой портрет в военной пилотке. Однако комментаторы в соцсетях решили, что использование подобной атрибутики было неуместно.

18-летняя Стефания Маликова часто становится предметом обсуждения и осуждения в соцсетях. Девушку то упрекают в слишком взрослом стиле одежды, то подозревают в использовании инъекций для лица. Еще поклонники Стеши переживают, что она постоянно путешествует, хотя должна посещать лекции в престижном МГИМО , студенткой которого стала в прошлом году.

В День Победы, который отмечался накануне, Стеша Маликова решила поздравить подписчиков, разместив в Инстаграме свою фотографию в пилотке. Милое лицо красивой девушки на фоне зелени не спасло ее от шквала критики. Комментаторы забросали Стефанию вопросами, к чему она решила надеть один из символов войны. Стоит отметить, что многие звезды и даже обычные люди устраивают фотосессии в военной форме, но не всем это кажется уместным в мирное время. «А пилотка на голове к чему?» «Воевать собралась? Не нужно было надевать пилотку, Стеша»

«Ну да… празднуем Великую Победу, сидя за рубежом, патриотично» «Не понимаю, зачем люди, не имеющие никакого отношения к войне, надевают на себя эти атрибуты?» «Тебе очень идет, Стеша! Такая милая!» Кстати, совсем недавно подобный гнев пользователей соцсетей невольно навлек на себя артист Родион Газманов . Певец вышел на сцену Кремля в военной форме, участвуя в съемках к 9 мая, однако в Сети решили, что он не имел на это права, поскольку даже не служил в армии.

Юной Стеше Маликовой не привыкать читать критику в свой адрес. Недавно она показала фото из Парижа, однако ее очень модный образ в расклешенных укороченных брюках сочли нелепым. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!