Прорыв: ученым удалось вылечить диабет 1-го типа

Исследователи провели эксперименты с человеческими клетками внутренних органов, клетками мышей и индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками. Они смогли создать панкреатические островки, которые затем успешно применили для лечения диабета 1-го типа. Совместное исследование ученых из США Японии позволило определиться с новым методом лечения сахарного диабета. Сотрудники Медицинского центра Детского госпиталя Цинциннати и Йокогамского городского университета вырастили в условиях лаборатории ткани, объединив человеческие стволовые клетки, клетки мышей и другие биологические материалы. Внедрение этих тканей в организм болеющих диабетом 1-го типа мышей поспособствовало избавлению от болезни. Ткани, о которых идет речь, — это так называемые панкреатические островки, представляющие собой скопления клеток поджелудочной железы. В формате in vitro ученые наблюдали за тем, как панкреатические островки запускают процесс самоконденсации, при котором осуществляется новая выработка гормонов. Сформировав из разнообразного состава клеток подобные островки, исследователи пересадили их больным грызунам, — оказалось, что в организме животных эти скопления клеток функционировали как часть родной эндокринной системы. Они производили инсулин и обеспечивали контроль глюкозы в крови, что и привело к купированию симптомов диабета. Диабет 1 типа — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа теряет способность самостоятельно вырабатывать инсулин, поскольку бета-клетки, которые синтезируют гормон, разрушаются из-за ошибочных атак иммунной системы. Это серьезное нарушение обмена веществ, которое может вызвать острые и хронические осложнения.

«Вероятно, в будущем люди смогут избавиться от этой болезни благодаря их собственным тканям, выращенным в лаборатории», — прокомментировали свой успех авторы исследования.