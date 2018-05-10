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В небо Молжаниновского выпустили белые шары
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В небо Молжаниновского выпустили белые шары 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В преддверии празднования Дня Победы на территории района Молжаниновский прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по территории микрорайона вдоль улицы Синявинской, д.11 и возложили цветы к памятнику Защитников Москвы.
— С шарами, цветами в руках и портретами своих прадедов и прабабушек, которые ценой своей жизни подарили Земле мир, школьники прошлись до памятника «Защитникам Москвы», возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне, — пояснил представитель администрации школы.
В шествии приняли участие учащиеся всех классов. Старт движению дали воспитанники дошкольного отделения и ученики начальных классов. Ребят в этом благородном деле поддержали также и их родители, и другие жители района. Колонну «Бессмертного полка» около памятника впервые встречал караул, состоящий из воспитанников кадетского 7 «К». (то)
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