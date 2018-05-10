Moscow Flower Show 2018

В этом году главной тематической линией фестиваля станет «Сад театр». Мастера ландшафтного искусства из 9 стран и 10 регионов России построят уникальные авторские сады, в которых будут угадываться театральные мотивы. Победителей традиционно определит авторитетное международное жюри которое как и в прошлые годы возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании Джеймс Александр Синклер. Кроме него судить работы дизайнеров будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие признанные эксперты ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства.

После проведения выставки часть садов, представленных на конкурсе, будут переданы социальным учреждениям в рамках специального благотворительного проекта. На центральной площадке — парке «Музеон» запланирована большая музыкальная программа, садовый фудкорт, сад ароматов и многое другое. Также предусмотрена большая детская программа «Планета цветов».

В парке «Зарядье» пройдет «Международный парковый Форум», на котором будут обсуждаться наиболее актуальные направления современного городского благоустройства и создания комфортной среды, а также состоится детский конкурс «Сады в миниатюре».

За шесть лет существования фестиваль Moscow Flower Show стал самым известным российским фестивалем садов и цветов в России и за рубежом. Помимо конкурса садов в его программу также входят эко-встречи, мастер-классы, просветительские мероприятия.