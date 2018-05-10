Самый скучный сезон в Европе. Топ-5 чемпионатов можно было перестать смотреть уже зимой

Этот европейский сезон — самый скучный за последние лет пять, если не больше. Серьезно, только задумайтесь — везде чемпионы известны заранее («Наполи» де-факто упустил шанс сбросить с трона «Юве», на математические шансы остались). Нигде нет сенсации не то что масштаба «Лестера», а нет даже середняка, который вдруг зацепился бы за еврокубковую зону. Нет и совсем провалившихся грандов, над которыми бы смеялись и говорили, что пора разгонять половину команды.

Ровным счетом ничего интересного. Те, кто должны были стать чемпионами — «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» — ими стали. Все, кто должны были вылететь — «Лас-Пальмас», «Беневенто», скатившийся в уныние «Сток Сити» — предсказуемо оказались на дне. Даже чемпионство «Манчестер Сити» было легко предсказать — год на раскачку и покупка половины команды под Гвардиолу предсказуемо приводит к чемпионству. Удивляет разве что отсутствие конкуренции в АПЛ — соперничество с «горожанами» не потянул никто. Сосредоточившийся на Лиге чемпионов «Реал» самостоятельно слил чемпионство «Барселоне». Снова скукота.

Половину топ-чемпионатов можно было заканчивать смотреть еще зимой — «Сити», «Бавария» и «ПСЖ» создали себе космический гандикап. По xG статистике «Манчестер Сити» не добрал 7 очков при 97 нынешних, никто и близко рядом не стоял. «Бавария» — та же история. Что уж говорить о «ПСЖ» с Неймаром, который зарабатывает как половина футболистов Лиги 1 вместе взятых. Из интересного в этом сезоне — разве что уход Венгера и выход стоящего на вылет из Лиги 1 «Ле-Эрбье» в финал Кубка Франции

Кормила эмоциями только Лига чемпионов — и то лишь в нескольких матчах на стадии плей-офф. Вылет «Барсы» от «Ромы», удаление Буффона в игре с «Реалом» и преображение Салаха, доведшее «Ливерпуль» до финала Лиги чемпионов — да, это мы будем вспоминать еще долго. Но что помимо двух матчей вас зацепило в Лиге чемпионов? «Ливерпуль» кроме связки Мане — Фирмино — Салах не показал ничего интересного и дошел до финала скорее вопреки всему. Очень вероятно, что «Реал» третий раз кряду возьмет ЛЧ и угробит зрелищность этого сезона окончательно.

Что касается выступлений российских команд в еврокубках, что-то выделить вряд ли получится. Разве что огненный матч ЦСКА в Лионе и чуть было несостоявшийся камбек дома с «Арсеналом». В остальном — снова ничего интересного. «Зенит» и «Краснодар» наверняка постараются поскорее забыть эти еврокубки, вокруг «Спартака» и ЛЧ ажиотаж нагнетали скорее искусственно. «Спартак» ведь.

Никакой интриги, никакой серьезной борьбы до последнего тура, никаких сенсаций. Не стоит делать выводы и искать логику в унылости и серости этого сезона. Такие сезоны случаются. Свои эмоции мы с вами наверняка получим на чемпионате мира. К нему и надо готовиться — в национальных чемпионатах уже собирают декорации одного из самых невзрачных спектаклей последних лет. Вытащить эпилог может разве что «Ливерпуль».