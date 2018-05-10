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Гордеп Дмитриев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
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Гордеп Дмитриев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 

АиФ 2 часа назад
Депутат Саратовской городской Думы Владимир Дмитриев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы на дому, сообщает сайт городской Думы.
Одним из первых городской депутат посетил участника войны, который еще 16-летним юнцом попал на фронт. Сейчас ветерану 92 года. Фронтовик встретил гостей за чашкой чая и в бодром расположении духа.
Народный избранник передал ветерану памятные подарки. «Мы никогда не забудем героизма простых русских солдат, совершивших в огненные сороковые подвиг, который потряс весь мир, — сказал депутат. — Все меньше становится ветеранов героического поколения освободителей, но подвиг победивших фашизм героев бессмертен! Хочется пожелать Вам здоровья, долгих лет жизни и поблагодарить за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, бесконечный патриотизм и любовь к Отчизне!».
Фронтовик поблагодарил депутата за проявленную чуткость и внимание, а также с гордостью показал поздравительный адрес от президента нашей страны Владимира Путина.
«Наши ветераны — живая память потомков! Мы безгранично благодарны им за возможность жить и гордиться своей страной. Низкий поклон вам — ветеранам! Доброго здоровья и долгих лет! Мирного неба над головой, добра, заботы родных и близких, благополучия!» — пожелал, прощаясь с ветераном, депутат.
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