Гордеп Дмитриев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Депутат Саратовской городской Думы Владимир Дмитриев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы на дому, сообщает сайт городской Думы.

Одним из первых городской депутат посетил участника войны, который еще 16-летним юнцом попал на фронт. Сейчас ветерану 92 года. Фронтовик встретил гостей за чашкой чая и в бодром расположении духа.

Народный избранник передал ветерану памятные подарки. «Мы никогда не забудем героизма простых русских солдат, совершивших в огненные сороковые подвиг, который потряс весь мир, — сказал депутат. — Все меньше становится ветеранов героического поколения освободителей, но подвиг победивших фашизм героев бессмертен! Хочется пожелать Вам здоровья, долгих лет жизни и поблагодарить за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, бесконечный патриотизм и любовь к Отчизне!».

Фронтовик поблагодарил депутата за проявленную чуткость и внимание, а также с гордостью показал поздравительный адрес от президента нашей страны Владимира Путина

«Наши ветераны — живая память потомков! Мы безгранично благодарны им за возможность жить и гордиться своей страной. Низкий поклон вам — ветеранам! Доброго здоровья и долгих лет! Мирного неба над головой, добра, заботы родных и близких, благополучия!» — пожелал, прощаясь с ветераном, депутат.