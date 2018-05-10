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Мама Медведевой рассказала, когда фигуристка уедет в Канаду
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Мама Медведевой рассказала, когда фигуристка уедет в Канаду 

RT на русском 1 час назад
Мать серебряной медалистки Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгении Медведевой Жанна Девятова заявила, что отъезд фигуристки в Канаду не может состояться раньше середины июня, поскольку у неё имеются определённые контрактные обязательства.
«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев», — приводит слова Девятовой РИА Новости.
Он подчеркнула, что отъезд в Канаду состоится после окончания этих мероприятий.
Ранее сообщалось, что канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой.
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