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В России хотят отнять помойки у хозяев
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В России хотят отнять помойки у хозяев 

News.ru 2 часа назад
Решить проблему помоек в России может только единый федеральный оператор, поэтому все свалки необходимо национализировать, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
«Нужно системное решение этой проблемы. Начинать надо с создания большого мощного федерального оператора по управлению потоком мусора в стране… Нужна, как бы это ни звучало радикально, национализация мусорных полигонов», — приводит слова Фадеева РИА Новости.
По его словам, новый государственный оператор распределять заказы между частными компаниями. Фадеев также высказался за то, чтобы мусор больше не закапывали в Подмосковье, дабы избежать социальной напряженности.
«Сортировка мусора даст половину вторсырья — пластик, металлы, стекло… другую половину нужно будет обрабатывать, часть сжигать, часть, по-видимому, вывозить в другие регионы, в малонаселенные места. Подключать железные дороги. Для этого нужно создавать специальные терминалы, вагоны. Здесь будет серьёзный заказ для промышленности. Только так можно будет комплексно решить эту проблему», — заключил секретарь ОП РФ.
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