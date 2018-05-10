В России хотят отнять помойки у хозяев

«Нужно системное решение этой проблемы. Начинать надо с создания большого мощного федерального оператора по управлению потоком мусора в стране… Нужна, как бы это ни звучало радикально, национализация мусорных полигонов», — приводит слова Фадеева РИА Новости

По его словам, новый государственный оператор распределять заказы между частными компаниями. Фадеев также высказался за то, чтобы мусор больше не закапывали в Подмосковье , дабы избежать социальной напряженности.

«Сортировка мусора даст половину вторсырья — пластик, металлы, стекло… другую половину нужно будет обрабатывать, часть сжигать, часть, по-видимому, вывозить в другие регионы, в малонаселенные места. Подключать железные дороги. Для этого нужно создавать специальные терминалы, вагоны. Здесь будет серьёзный заказ для промышленности. Только так можно будет комплексно решить эту проблему», — заключил секретарь ОП РФ.