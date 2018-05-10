В Казани остановку Волгоградская украсили граффити с портретом снайпера

Граффити на остановке Волгоградская в столице РТ посвящено казанскому снайперу Анатолию Чехову.

В честь годовщины Великой Победы в Московском районе остановку «ул. Волгоградская» превратили в арт-объект, сообщает пресс-служба мэрии Казани . Рисунок посвящен советскому снайперу, солдату 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, 19-летний Анатолий Чехов стал самым молодым снайпером Сталинграда. До войны он жил в Московском районе Казани и работал на Казанской фабрике кинопленки. В армию его призвали в 1942 году. Перед отправкой на фронт он прошел обучение в московской школе инструкторов-снайперов.

В итоге на счету Анатолия, ставшего кавалером ордена Красного Знамени, оказалось 265 подтвержденных уничтоженных солдат и офицеров противника. Солдат стал одним из тех, кто положил начало коренному перелому в великой войне.

На создание работы в стиле стрит-арт на остановочном павильоне понадобилось меньше суток. Заказчиком стала администрация Кировского и Московского районов.