Американская EVC может реализовать проект по электрогенерации на основе СПГ во Вьетнаме

Американская Energy Capital Vietnam (ECV) может реализовать во Вьетнаме проект по электрогенерации на основе сжиженного природного газа, компания подписала соответствующий меморандум о взаимопонимании с властями вьетнамской провинции Бакльеу , говорится в сообщении ECV. Эта компания специализируется на развитии и управлении активами во Вьетнаме.

"ECV … подписала меморандум о взаимопонимании с Народным комитетом провинции Бакльеу, подразумевающий развитие интегрированного проекта по электрогенерации на основе СПГ, который представляет собой первую возможность строительства частного СПГ-терминала в Социалистической республике Вьетнам", — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается, что EVC уже начала технические консультации и обсуждения данного проекта с технологическим концерном General Electric Co. (GE) и американской энергетической компанией Cheniere Energy Inc.

Перспективы развития вьетнамского рынка СПГ в последнее время привлекают все больше внимания иностранных компаний, в том числе из России . Так, в декабре 2017 года «дочка» "Новатэка" (Novatek Gas & Power Asia) подписала меморандум о взаимопонимании с Total Gas & Power Business Services и Siemens Aktiengesellschaft по сотрудничеству в поставках СПГ на рынок Вьетнама и развитию инфраструктуры для мощностей по выработке электроэнергии.