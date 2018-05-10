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Американская EVC может реализовать проект по электрогенерации на основе СПГ во Вьетнаме
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Американская EVC может реализовать проект по электрогенерации на основе СПГ во Вьетнаме 

Прайм 2 часа назад
Американская Energy Capital Vietnam (ECV) может реализовать во Вьетнаме проект по электрогенерации на основе сжиженного природного газа, компания подписала соответствующий меморандум о взаимопонимании с властями вьетнамской провинции Бакльеу, говорится в сообщении ECV. Эта компания специализируется на развитии и управлении активами во Вьетнаме.
"ECV … подписала меморандум о взаимопонимании с Народным комитетом провинции Бакльеу, подразумевающий развитие интегрированного проекта по электрогенерации на основе СПГ, который представляет собой первую возможность строительства частного СПГ-терминала в Социалистической республике Вьетнам", — сообщается в пресс-релизе.
Как отмечает основатель EVC Дэвид Льюис (David Lewis), слова которого приводятся в релизе, проект получил поддержку премьер-министра страны и министерства промышленности и торговли.
Кроме того, отмечается, что EVC уже начала технические консультации и обсуждения данного проекта с технологическим концерном General Electric Co. (GE) и американской энергетической компанией Cheniere Energy Inc.
Перспективы развития вьетнамского рынка СПГ в последнее время привлекают все больше внимания иностранных компаний, в том числе из России. Так, в декабре 2017 года «дочка» "Новатэка" (Novatek Gas & Power Asia) подписала меморандум о взаимопонимании с Total Gas & Power Business Services и Siemens Aktiengesellschaft по сотрудничеству в поставках СПГ на рынок Вьетнама и развитию инфраструктуры для мощностей по выработке электроэнергии.
При том ранее, в ноябре 2017 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о переговорах с вьетнамской Petrovietnam по текущим проектам и планам на будущее. При этом он добавил, что «Газпром» видит перспективы строительства регазификационных терминалов во Вьетнаме, а также поставок СПГ.
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