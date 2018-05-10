Установку памятника «русскому Шерлоку Холмсу» в Москве оценили в 44 млн рублей

Работы по изготовлению и установке в центре Москвы памятника выдающемуся криминалисту Аркадию Кошко оценили в 44 миллиона рублей, деньги выделят из городского бюджета, сообщается на сайте RosTender.info.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в центре Москвы до конца 2019 года установят монумент выдающемуся криминалисту и начальнику Московской сыскной полиции Аркадию Кошко. Памятник появится в сквере на пересечении улицы Петровка и 2-го Колобовского переулка.

«Департамент строительства Москвы объявил тендер по выбору технического заказчика, который займется изготовлением и установкой памятника. Стоимость работ оценивается в 44 миллиона рублей, которые выделяются из городского бюджета. Предложения на конкурс принимаются до 30 мая, его итоги будут подведены 6 июня», — говорится в сообщении.

На выполнение работ, согласно документации тендера, отводится 240 дней после заключения контракта. Таким образом, ориентировочно памятник установят к концу января 2019 года.

Как указано в техзадании, статую с постаментом высотой 2,8 метра планируется отлить из бронзы. Площадка вокруг нее будет вымощена натуральным гранитом, здесь также установят архитектурно-художественную подсветку и скамейки. Частью композиции станет декоративная гранитная стена длиной 31 метр и высотой до 0,5 метра.