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Установку памятника «русскому Шерлоку Холмсу» в Москве оценили в 44 млн рублей
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Установку памятника «русскому Шерлоку Холмсу» в Москве оценили в 44 млн рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Работы по изготовлению и установке в центре Москвы памятника выдающемуся криминалисту Аркадию Кошко оценили в 44 миллиона рублей, деньги выделят из городского бюджета, сообщается на сайте RosTender.info.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в центре Москвы до конца 2019 года установят монумент выдающемуся криминалисту и начальнику Московской сыскной полиции Аркадию Кошко. Памятник появится в сквере на пересечении улицы Петровка и 2-го Колобовского переулка.
«Департамент строительства Москвы объявил тендер по выбору технического заказчика, который займется изготовлением и установкой памятника. Стоимость работ оценивается в 44 миллиона рублей, которые выделяются из городского бюджета. Предложения на конкурс принимаются до 30 мая, его итоги будут подведены 6 июня», — говорится в сообщении.
На выполнение работ, согласно документации тендера, отводится 240 дней после заключения контракта. Таким образом, ориентировочно памятник установят к концу января 2019 года.
Как указано в техзадании, статую с постаментом высотой 2,8 метра планируется отлить из бронзы. Площадка вокруг нее будет вымощена натуральным гранитом, здесь также установят архитектурно-художественную подсветку и скамейки. Частью композиции станет декоративная гранитная стена длиной 31 метр и высотой до 0,5 метра.
Аркадия Кошко называют русским Шерлоком Холмсом. В 1908 году его назначили начальником Московской сыскной полиции, а позднее он возглавил уголовный розыск всей Российской империи. Большой результат давала разработанная Кошко новая система идентификации личности, основанная на особой классификации антропометрических и дактилоскопических данных. Позднее эта система была заимствована Скотланд-Ярдом. В итоге на международном съезде криминалистов в Швейцарии в 1913 году русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
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