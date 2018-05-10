Гормон мелатонин помогает сжигать калории и худеть

Новое исследование подтвердило, что мелатонин помогает сжигать калории и противостоять набору лишнего веса.

Испанские ученые вместе со своими американскими коллегами определили новый молекулярный механизм, способствующий защите от ожирения. Активировать его может гормон мелатонин, который вырабатывается нашим организмом для погружения человека в состояние сна.

Предыдущие исследования неоднократно доказывали, что у мелатонина есть свойства, позволяющие использовать его в борьбе против лишнего веса. Однако новое исследование выявило конкретный молекулярный механизм, который задействуется при постоянных инъекциях мелатонина. Это стало возможным после того, как группа лабораторных крыс, имевших лишний вес и диабет, получала мелатонин на регулярной основе.

Результаты исследования были удивительными для самих ученых. Во-первых, мелатонин увеличил количество коричневой адипозной жировой ткани, то есть объем «хорошего» жира, который используется для производства энергии, а не для подкожных запасов. Во-вторых, это же привело к уменьшению опасного для здоровья белого висцерального жира в области живота. В-третьих, мелатонин оказал позитивное воздействие на термогенную активность организмов животных и на их митохондриальную массу, а также функционал. Термогенез — это процесс, при котором организм сжигает калории для производства тепла, а митохондрии — это органеллы, которые вовлечены в этот процесс.