Ансамбль «Ритмы планеты» из Ховрина вернулся с триумфом со Всемирной танцевальной олимпиады

Он стал победителем и призером в дисциплинах: танцы народов мира, народно-сценический танец, патриотический танец, лезгинка, танец по вашей заявке. Как сообщается на сайте школы, танцоры выходили на сцену 27 раз.

«Было представлено 20 различных танцевальных композиций: «Литовские башмачки», «Китайский сервиз», Русская плясовая, Ковбойская полька, Литовская полька, «Русский сувенир», «Дружба народов», «Зарождение огня», «Противостояние», «Звуки весны», Таджикский танец «Ватан», «Ирландские фиалки», «Я по лугу гуляла», «Веселуха», «Черная рубашка», «Яблоки», Русский танец, Ирландская джигга, Кавказский танец, «Дождь», — уточняется в сообщении.