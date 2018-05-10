Светофор отремонтировали на улице Дыбенко

Максим Ликсутов. После обращения жителя Ховрино на портал «Наш город» с соответствующей просьбой на улице Дыбенко привели в порядок неработающий светофор. Об устранении неполадок отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)