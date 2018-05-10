Допфинансиорвание ускорит строительство конгресс-холла в Екатеринбурге

Свердловские власти могут выделить дополнительное финансирование на строительство конгресс-холла возле МВЦ «ЭКСПО». Вопрос о выделении денежных средств был рассмотрен сегодня депутатами Заксо, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

На заседании регионального Законодательного собрания под предстедательством Людмилы Бабушкиной был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования для завершения строительства конгресс-холла возле выставочного центра «ЭКСПО». По информации Znak.com, речь идет о выделении 1 млрд рублей.

Идею выделить дополнительные средства предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . В областном парламенте такое предложение поддержали. «Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев предлагает выделить дополнительное финансирование на строительство Конгресс-центра. Депутаты поддерживают его в этом вопросе. Инвестиции необходимы, учитывая, что мы видим, как быстро строятся аналогичные площадки в других регионах», — заявила спикер Заксо Людмила Бабушкина.

Если решение о дополнительных средствах все-таки будет принято, то будут скорректированы областной бюджет и программа управления региональной госсобственностью и приватизации имущества на 2018 год.

Напомним, в начале марта в Екатеринбург приезжал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , чтобы проверить, как идет строительство конгресс-холла. «Сейчас мы наконец близки к завершению этого проекта. Он выведет нашу выставочную, а значит и торговую деятельность на новый уровень», — отметил после встречи глава региона Евгений Куйвашев.

Планируется, что строительство будет завершено к лету 2019 года. Конгресс-холл будет представлять собой четырехэтажное здание с многофункциональным залом. В базовой конфигурации он будет рассчитан на 4 тыс. человек, а в концертном сможет вместить на 2 тыс. посетителей больше. Изначально на возведение объекта должно было уйти 4 млрд рублей.