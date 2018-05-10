Ещё
В Волгоградской области молодые семьи высаживают аллеи роз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области молодые семьи высаживают аллеи роз 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Чернышковском районе Волгоградской области по инициативе центра соцобслуживания населения состоялась акция «Аллея роз молодых семей».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета соцзащиты, аллея из 22 кустов роз появилась в местном парке «Память». Высадили ее 17 семей и 31 ребенок. Для участников акции была организована культурно-развлекательная программа, а молодым родителям вручили буклеты о деятельности семейно-консультативных пунктов. Отметим, областной комитет соцзащиты населения предложил профильным учреждениям и реабилитационным центрам поддержать акцию по высадке роз во всех районах региона.
АиФ Волгоград: последние новости
Как в Сталинграде отметили окончание Великой Отечественной войны? Волгоградцев возмутили земляки, присевшие отдохнуть на братской могиле Курс на гуманное соседство. В Волгограде начали чипировать бродячих собак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции550
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала666
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение