В Волгоградской области молодые семьи высаживают аллеи роз

В Чернышковском районе Волгоградской области по инициативе центра соцобслуживания населения состоялась акция «Аллея роз молодых семей».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета соцзащиты, аллея из 22 кустов роз появилась в местном парке «Память». Высадили ее 17 семей и 31 ребенок. Для участников акции была организована культурно-развлекательная программа, а молодым родителям вручили буклеты о деятельности семейно-консультативных пунктов. Отметим, областной комитет соцзащиты населения предложил профильным учреждениям и реабилитационным центрам поддержать акцию по высадке роз во всех районах региона.