Все билеты на третий тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов-Арена» проданы 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Все билеты на третий тестовый матч, который пройдет на стадионе «Ростов-Арена», построенном специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, проданы. Спрос на них был высокий, сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором «Ростов» в рамках чемпионата России примет екатеринбургский "Урал", пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона вместимостью 45 тыс. человек. В этот же день состоится официальное открытие стадиона.
"Их [билетов] просто нет, мы не ожидали, у нас была заготовлена программа зрителей, хотели пригласить школьников, студентов. Никто не ожидал такого спроса на билеты на этот матч. Мы решили себя обезопасить, 7 из 45 тысяч билетов мы попытались отпустить муниципалитетам по предварительным заявкам. Это праздник для всей Ростовской области, люди с периферии должны получить возможность попасть на стадион", — сказал он.
Первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» прошел 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». На нем присутствовали около 13 тысяч человек. Вторая игра состоялась 29 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области. Тогда на стадионе находились более 24 тысяч болельщиков.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.