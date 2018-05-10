Все билеты на третий тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов-Арена» проданы

Самвел Аракелян. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. / ТАСС /. Все билеты на третий тестовый матч, который пройдет на стадионе «Ростов-Арена», построенном специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, проданы. Спрос на них был высокий, сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области

Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором «Ростов» в рамках чемпионата России примет екатеринбургский "Урал" , пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона вместимостью 45 тыс. человек. В этот же день состоится официальное открытие стадиона.

"Их [билетов] просто нет, мы не ожидали, у нас была заготовлена программа зрителей, хотели пригласить школьников, студентов. Никто не ожидал такого спроса на билеты на этот матч. Мы решили себя обезопасить, 7 из 45 тысяч билетов мы попытались отпустить муниципалитетам по предварительным заявкам. Это праздник для всей Ростовской области, люди с периферии должны получить возможность попасть на стадион", — сказал он.