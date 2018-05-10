После повышения цен на бензин в отношении «ТАИФ-НК» возбудили дело

Антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения пунктов 4 и 8 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении ОАО «ТАИФ-НК», сообщает пресс-служба УФАС по РТ

В марте 2018 году компания увеличила на 65% объем производства бензина. Однако при этом «ТАИФ-НК» сократила поставки на внутренний рынок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,6 тыс. тонн и увеличила отгрузку на экспорт на 40,6 тыс. тонн. Это, по мнению антимонопольщиков, привело к ограничению предложения товара и оказало влияние на стоимость бензина. Так, по данным экспертов, в марте 2018 года цены на бензин марки АИ-92 выросли на 2 988 руб. /т (на 7,36%), марки АИ-95 — 3 967 руб. /т (на 9,53%), на дизельное топливо зимнее — 544 руб. /т (на 1,27%), на дизельное топливо межсезонное — 1 486 руб. /т (на 3,55%).