Акция «Журавли моей памяти» прошла в ТЦСО «Ховрино»

В День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино» прошла акция «Журавли моей памяти», приуроченная к празднику.

— Посетители центра, а также ветераны записывали имена погибших в годы войны: друзей, родственников и боевых соратников. Затем эти записки были отпущены в небо, — рассказали в администрации центра соцобслуживания «Ховрино».

Напомним, территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)