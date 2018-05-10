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Акция «Журавли моей памяти» прошла в ТЦСО «Ховрино»
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Акция «Журавли моей памяти» прошла в ТЦСО «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино» прошла акция «Журавли моей памяти», приуроченная к празднику.
— Посетители центра, а также ветераны записывали имена погибших в годы войны: друзей, родственников и боевых соратников. Затем эти записки были отпущены в небо, — рассказали в администрации центра соцобслуживания «Ховрино».
Напомним, территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)
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