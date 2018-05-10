«Сибирь» подписала договор о сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом» из ВХЛ

ТАСС , 10 мая. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» подписал контракт о сотрудничестве с новокузнецким клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

"В новом сезоне хоккеисты нашей команды, которые не проходят в основной состав по тем или иным причинам, будут получать игровую практику в Высшей хоккейной лиге, играя за «Металлург», — говорится в сообщении.

В мае 2017 года совет директоров КХЛ на своем заседании принял решение исключить из чемпионата «Металлург» и хорватский «Медвешчак», после чего новокузнецкая команда заявилась в ВХЛ. В прошедшем сезоне «Металлург» занял 13-е место в регулярном чемпионате, проиграв в первом раунде плей-офф казахстанской «Сарыарке» (3-4).

"Сибирь" в прошедшем сезоне заняла девятое место в регулярном чемпионате КХЛ и не вышла в плей-офф.