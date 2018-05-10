Ещё
Тарасова уличили в очередном романе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарасова уличили в очередном романе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
После состоявшегося недавно матча «Локомотива» с «Зенитом» в Сети появился рассказ о некой футбольной фанатке, которая якобы крутит роман с Дмитрием Тарасовым. Рассказ был подслушан другой барышней, которая во время игры оказалась рядом с этой девицей.
Фанатка «Локомотива» поведала своей приятельнице, что имеет доступ к раздевалке футболистов, так как дружит со всей командой, но больше всего она любит экс-супруга Бузовой.
На этом откровения девицы не кончились, и она доверительно сообщила подруге, что Тарасов пару раз предлагал ей провести вечер вместе и все закончилось интимными отношениями.
Подслушавшая рассказ фанатки барышня отметила, что та выглядела весьма милой и ухоженной, но правдивы ли ее высказывания, девушка сказать не берется. Как отмечает сайт Dni.ru, подслушанную историю она отправила в Ondom-2. В комментарии к рассказу барышня попросила не раскрывать ее личность в случае, если ресурс решится его опубликовать.
Teleprogramma.pro: последние новости
Экс-возлюбленная рэпера Тимати готовится к свадьбе Ксения Алферова показала идеальную фигуру в купальнике Пятилетний Саша Плющенко рассказал, как распоряжается гонорарами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции550
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала666
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение