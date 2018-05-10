Тарасова уличили в очередном романе

После состоявшегося недавно матча «Локомотива» с «Зенитом» в Сети появился рассказ о некой футбольной фанатке, которая якобы крутит роман с Дмитрием Тарасовым . Рассказ был подслушан другой барышней, которая во время игры оказалась рядом с этой девицей.

Фанатка «Локомотива» поведала своей приятельнице, что имеет доступ к раздевалке футболистов, так как дружит со всей командой, но больше всего она любит экс-супруга Бузовой.

На этом откровения девицы не кончились, и она доверительно сообщила подруге, что Тарасов пару раз предлагал ей провести вечер вместе и все закончилось интимными отношениями.

Подслушавшая рассказ фанатки барышня отметила, что та выглядела весьма милой и ухоженной, но правдивы ли ее высказывания, девушка сказать не берется. Как отмечает сайт Dni.ru, подслушанную историю она отправила в Ondom-2. В комментарии к рассказу барышня попросила не раскрывать ее личность в случае, если ресурс решится его опубликовать.