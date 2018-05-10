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Россия не боится возможных санкций США из-за связей с Ираном, заявил Рябков
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Россия не боится возможных санкций США из-за связей с Ираном, заявил Рябков 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ БОИТСЯ ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ США ИЗ-ЗА СВЯЗЕЙ С ИРАНОМ, МОСКВА И ТЕГЕРАН БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛНОФОРМАТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — РЯБКОВ
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