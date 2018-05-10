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Конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов пройдет в Москве в 2021 году
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Конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов пройдет в Москве в 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк выиграл конкурс на проведение Ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (ВАЗА). Как сообщили в четверг в столичном департаменте культуры, конференция пройдет в столице в 2021 году.
"Московский зоопарк выиграл конкурс на проведение Ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов в 2021 году. ВАЗА — крупнейшая зоологическая организация, созданная с целью объединить зоопарки и аквариумы разных стран, сохранить природу нашей планеты", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
ВАЗА основана в Нидерландах в 1946 году и получила свое нынешнее название в 2000 году. Она объединяет более 300 ведущих зоопарков, аквариумов, ассоциаций и других организаций по всему миру. Миссия ВАЗА заключается в поддержке своих членов в уходе за животными и благосостоянии, сохранении биоразнообразия, экологического образования и глобальной устойчивости.
В этом году конференция ВАЗА пройдет в Бангкоке с 21 по 25 октября.
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