Презентация Volkswagen TERAMONT. Большое сафари в Автономия!

19-го мая с 12:00 приглашаем вас в дилерский центр Автономия Volkswagen принять участие в ярком событии 2018 года — презентации Volkswagen Teramont!

Как вы уже догадались, тема мероприятия связана с Африкой:)

Volkswagen Teramont — это БОЛЬШОЕ приключение в БОЛЬШОЙ семье!

Вас ждет атмосфера настоящих джунглей, увлекательные активности для взрослых и детей! Вкусные угощения, ведущий, музыка, аниматор-аквагример, специальная фотозона, гигантское LEGO и виртуальная реальность в очках Microsoft Hololens.

Во время презентации вы может принять участие в фотоконкурсе, викторине, экскурсии по дилерскому центру, а также побороться за приз в конкурсе «Лучший тематический костюм». Проявите свою фантазию, придя в костюме охотника, племенного поселенца, гида или обитателя джунглей.

Мы вас порадуем не только хорошим настроением, зарядом энергии, но и отличными подарками!

Обращаем ваше внимание, для участия в мероприятии необходимо оставить заявку в форме обратной связи или позвонить по телефону +7 (495) 256-24-58 Запись на тест-драйв будет производиться по свободному времени.

Спешите, записывайтесь! Количество мест ограничено.

Пригласите с собой друзей, коллег, родных и близких!

Ждем вас в субботу 19-го мая с 12:00 на 104 км МКАД прокатиться на новой модели линейки Volkswagen — Teramont!

www.vw-autonomy.ru