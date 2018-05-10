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Презентация Volkswagen TERAMONT. Большое сафари в Автономия!
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Презентация Volkswagen TERAMONT. Большое сафари в Автономия! 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
19-го мая с 12:00 приглашаем вас в дилерский центр Автономия Volkswagen принять участие в ярком событии 2018 года — презентации Volkswagen Teramont!
Как вы уже догадались, тема мероприятия связана с Африкой:)
Volkswagen Teramont — это БОЛЬШОЕ приключение в БОЛЬШОЙ семье!
Вас ждет атмосфера настоящих джунглей, увлекательные активности для взрослых и детей! Вкусные угощения, ведущий, музыка, аниматор-аквагример, специальная фотозона, гигантское LEGO и виртуальная реальность в очках Microsoft Hololens.
Во время презентации вы может принять участие в фотоконкурсе, викторине, экскурсии по дилерскому центру, а также побороться за приз в конкурсе «Лучший тематический костюм». Проявите свою фантазию, придя в костюме охотника, племенного поселенца, гида или обитателя джунглей.
Мы вас порадуем не только хорошим настроением, зарядом энергии, но и отличными подарками!
Обращаем ваше внимание, для участия в мероприятии необходимо оставить заявку в форме обратной связи или позвонить по телефону +7 (495) 256-24-58  Запись на тест-драйв будет производиться по свободному времени.
Спешите, записывайтесь! Количество мест ограничено.
Пригласите с собой друзей, коллег, родных и близких!
Ждем вас в субботу 19-го мая с 12:00 на 104 км МКАД прокатиться на новой модели линейки Volkswagen — Teramont!
www.vw-autonomy.ru
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