Челябинцу, устроившему стрельбу во дворе дома, вынесли приговор

Калининский районный суд признал виновным в хулиганстве 40-летнего челябинца, который в июне 2017 года с балкона своей квартиры устроил стрельбу по соседям, играющим в футбол. Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Следствие установило, что за несколько дней до совершения преступления, в июне 2017 года, взрослые вместе с подростками выгнали со спортивного поля во дворе ЖК «Ньютон» по улице Татищева сыновей обвиняемого для того, чтобы играть в футбол самим.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры на третьем этаже несколько раз выстрелил в спортсменов. После этого 12-летний подросток упал на поле, схватившись за правую ногу и жалуясь на боль. Взрослые увидели обвиняемого, который стоял на балконе и держал в руках оружие, похожее на пневматическое. Мужчина вышел во двор и начал вести себя агрессивно — громко матерился, лез в драку. Соседи повалили его на землю и удерживали до приезда полиции. Предоставлять свою квартиру для осмотра он отказался, а позже ружьё у него не нашли.

— На суде подсудимый вину не признал, пояснив, что у него нет ружья и он не стрелял, — рассказала Наталья Мамаева . — При этом не отрицал, что находясь в состоянии опьянения матерился и пытался подраться с присутствующими во дворе людьми. Стороной обвинения предоставлены доказательства совершения преступления именно обвиняемым. Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Родители пострадавшего подростка планируют обратиться в суд, чтобы взыскать с обидчика компенсацию морального вреда.