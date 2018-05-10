Белоруссия рассчитывает на увеличение портфеля проектов ВБ в республике

"Более чем за 25 лет сотрудничества со Всемирным банком реализовано проектов на сумму около 1,7 миллиарда долларов. Действующий портфель включает 8 инвестиционных займов на общую сумму около 800 миллионов долларов. Мы высоко оцениваем достигнутый уровень взаимодействия и рассчитываем на увеличение действующего портфеля в ближайшей перспективе", — сказал Кобяков во время встречи с представителями совета исполнительных директоров группы Всемирного банка в четверг в Минске.

По его словам, ранее стороны договорились, что все совместные проекты должны реализовываться, если они соответствуют национальным приоритетам социально-экономического развития Белоруссии. Премьер подчеркнул, что в конечном итоге реализация совместных проектов способствует повышению конкурентоспособности экономики Белоруссии.

Он добавил, что в новой пятилетней рамочной стратегии сотрудничества ВБ с Белоруссией стороны вместе сформировали сбалансированный портфель проектов. Он также предложил делегации ВБ во время визита в Белоруссию посетить китайско-белорусский индустриальный парк и Парк высоких технологий. На его взгляд, Международная финансовая корпорация (МФК) как институт кредитования частного бизнеса могла бы найти для себя привлекательные направления работы в этих структурах с целью расширения своего портфеля проектов в Белоруссии.

В апреле совет директоров группы ВБ одобрил новую рамочную стратегию партнерства группы для Белоруссии на 2018-2022 годы. Объем кредитной программы Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка) оценивается на уровне около 570 миллионов долларов в период с 2018 по 2022 финансовые годы. Помимо этого, объем кредитной программы МФК оценивается на уровне 90-120 миллиона долларов (за счет собственных средств МФК) на этот же период.