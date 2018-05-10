У «Липок» в Саратове навалили кучу мусора

После празднования 9 мая рядом с пешеходной зоной у парка скопилась огромная свалка. Со стороны входа в сад, где находится трамвай «Семен», рядом с ларьками мороженого и вареной кукурузы стоит переполненный мусорный контейнер.

Сначала здесь поставили два биотуалета, которые запирались на палочку вместо замка. Затем дурно пахнущие отхожие места убрали и поставили контейнер, содержимое которого не убирается в течение всех праздников и после них.

Мусор грозит вывалиться из мешков и коробок, которые ставятся на асфальт рядом с баком. Поразительная санитария приводит в шок не только горожан, но и гостей города, в том числе — зарубежных.