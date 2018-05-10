Ещё
Руководство самарской колонии незаконно поощряло заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководство самарской колонии незаконно поощряло заключенных 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В исправительной колонии № 6, расположенной в Красноглинском районе выявили многочисленные факты незаконных поощрений осужденных, сообщает областная прокуратура. По уголовно-исполнительному кодексу РФ, в порядке поощрения заключенным в течение года могут разрешить получение максимум четырех дополнительных посылок или передач. Также может быть предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или длительных свиданий.
По итогам проверки колонии надзорное ведомство выявило грубые нарушения этих требований. Как выяснилось, администрация учреждения массово поощряла осужденных сверх установленного предела. Прокурор опротестовал семь подобных приказов начальника ИК-6 Алексея Климова. Ведомство внесло представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц учреждения к строгой дисциплинарной ответственности.
Фото: ria.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Белых выступил с последним словом и поздравил всех с праздником Сергей Панчин сложил полномочия мэра Ульяновска «Они тушенку американскую не покупают». Зачем США обложили санкциями российских ракетчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции550
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала666
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение