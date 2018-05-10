Руководство самарской колонии незаконно поощряло заключенных 

В исправительной колонии № 6, расположенной в Красноглинском районе выявили многочисленные факты незаконных поощрений осужденных, сообщает областная прокуратура. По уголовно-исполнительному кодексу РФ, в порядке поощрения заключенным в течение года могут разрешить получение максимум четырех дополнительных посылок или передач. Также может быть предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или длительных свиданий.
По итогам проверки колонии надзорное ведомство выявило грубые нарушения этих требований. Как выяснилось, администрация учреждения массово поощряла осужденных сверх установленного предела. Прокурор опротестовал семь подобных приказов начальника ИК-6 Алексея Климова. Ведомство внесло представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц учреждения к строгой дисциплинарной ответственности.
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