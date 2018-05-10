Как не купить угнанный «автомобиль-двойник»

МВД России поделилось информацией, как не попасться на удочку мошенников и не купить «автомобиль-двойник» у угонщика.

«Машины-двойники» одной марки и цвета с одинаковыми номерами появляются из-за действий угонщиков. Они используют данные уже существующего автомобиля аналогичной марки и модели и делают идентичные номера — создают «автомобиль-двойник» под реально существующую машину, находящуюся в пользовании законного владельца.

При этом автомобиль-дублер чаще всего имеет оригинальный паспорт транспортного средства (ПТС), выданный в ГИБДД

Владельцы легальных машин, как правило, узнают о существовании двойника, получив квитанцию о штрафе за непонятное нарушение или повестку в суд по делу о ДТП, в котором не участвовали.

Если владелец оригинального авто при появлении машины с такими же номерами отделается лишь небольшими сложностями, то тот, кто купил «двойника», потеряет и машину, и деньги.

Поэтому специалисты советуют отнестись к покупке подержанного автомобиля внимательно и тщательно проверить машину.

Как не купить «автомобиль-двойник»

Прежде всего следует обращать внимание на стоимость автомобиля: если цена намного ниже рыночной, автомобиль может быть краденым. Необходимо убедиться, что машину продает собственник.

Не стоит совершать сделку при отсутствии паспорта у владельца или по его копии. Также нужно сверять данные паспорта транспортного средства и другие реквизиты авто. В ПТС не должно быть никаких правок. Лучше не покупать автомобили с дубликатом ПТС.

Специалисты советуют до покупки показать машину специалисту, который проверит подлинность маркировки. Если продавец не хочет осмотра экспертом — не стоит покупать авто.

Сотрудники МВД РФ рекомендуют проверять наличие заводских табличек в местах, где они и должны быть. Ключи должны подходить ко всем замкам, а сами замки — быть исправными.

Также в договоре купли-продажи необходимо указывать полную, а не заниженную стоимость автомобиля: при возврате (например, если обнаружится изменение VIN и прочее) получится вернуть лишь ту сумму, которая указана в договоре.

Что делать при получении постановления по несовершенному нарушению

Специалисты советуют внимательно изучить прилагаемые фотографии. Если номера совпадают, но авто не ваше, надо обратиться с заявлением в то подразделение ГИБДД, которое вынесло постановление об административном правонарушении.

В заявлении необходимо изложить доводы о возможной фиксации «автомобиля-двойника» и приложить фотографии, на которых отображены отличительные особенности вашего авто.

Можно направить информацию на официальный сайт Госавтоинспекции.