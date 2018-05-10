В Нижегородской области произошло убийство из-за компьютерной игры

По версии следствия, 6 мая в городском общежитии 20-летний гость нанес множественные ножевые ранения хозяину комнаты. От полученных повреждений 23-летний потерпевший скончался. Злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления. На следующий день родственница обнаружила тело погибшего.

"Студент задержан по подозрению в убийстве. При допросе он сообщил следователям об обстоятельствах совершения преступления, а также о причине ссоры с погибшим: они не поделили очередность игры на компьютере", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.