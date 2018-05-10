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В Нижегородской области произошло убийство из-за компьютерной игры
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В Нижегородской области произошло убийство из-за компьютерной игры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Студент техникума в городе Выкса подозревается в убийстве, произошедшем из-за спора по поводу очередности игры на компьютере, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 6 мая в городском общежитии 20-летний гость нанес множественные ножевые ранения хозяину комнаты. От полученных повреждений 23-летний потерпевший скончался. Злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления. На следующий день родственница обнаружила тело погибшего.
"Студент задержан по подозрению в убийстве. При допросе он сообщил следователям об обстоятельствах совершения преступления, а также о причине ссоры с погибшим: они не поделили очередность игры на компьютере", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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