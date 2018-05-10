Изменить гены могут стресс и кофе

Старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития РАН Алексей Куликов рассказал «ВМ», какие факторы оказывают негативное влияние на ДНК человека.

Не секрет, что радиация опасна для всего живого. Излучение может воздействовать на ДНК прямо или косвенно во время взаимодействия молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты со свободными радикалами, образующимися при радиолизе воды в клетке. Внешнюю дозу радиации человек приобретает извне — от солнца, из недр Земли. В каждодневной жизни он имеет дело и с искусственной радиацией, связанной со строительством, действием атомных электростанций, сельским хозяйством, производством фосфатных удобрений.

— Также ДНК подвержена химическому воздействию. Есть перечень сильных мутагенов, оказывающих на человека максимальное воздействие. Поэтому все лекарства перед поступлением в продажу проверяются на мутагенные и канцерогенные факторы, степень ядовитости, — отмечает Алексей Куликов. — Однако, яд может попасть в организм, даже если человек моет токсичными средствами овощи и фрукты, при этом плохо прополаскивая их после.

Еще один негативный фактор, о котором не следует забывать — это физиологический стресс, становящийся причиной изменения гормонального фона и регуляторных взаимодействий в клетке.

— При серьезных стрессах возникает геномная нестабильность, когда мобильные элементы, имеющиеся в составе ДНК, начинают перемещаться и встраиваются в новые места. Это приводит к разрывам и мутагенезу. Известно, что сильные стрессы даже провоцируют рак, — говорит специалист.

Алексей Куликов напоминает, что для ДНК может быть вредно регулярное потребление крепкого чая или кофе, вызывающее непрерывный выброс гормонов. Поэтому во всем следует соблюдать меру. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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