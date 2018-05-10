Нерехтчанин с ружьем помешал диким кабанам восстановить свою численность

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 28-летнего нерехтчанина, который незаконно устроил охоту на кабана, сообщает областная прокуратура

В середина марта он убил самку кабана на территории Нерехтского участкового лесничества. Сделал он это при помощи двуствольного ружья 12 калибра, разрешения на охоту он не имел.

Охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, за прошлый год численность кабанов в нашем регионе снизилась более чем на 30 процентов, и убийство самки делает ситуацию еще более печальной.

Теперь нерехтчанину грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.