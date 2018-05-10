Жильцы дома на Суворова останутся без горячей воды до окончания ЧМ

К нам в редакцию обратилась Галина Голубниченко, жительница многоквартирного дома на Суворова, 9. Она рассказала, что в их доме с конца апреля протекает труба, выводящая в канализацию.

— Всё течет в подвал под фундамент с 29 апреля. Дому более 100 лет. Долго ли он выдержит? Запах в квартире стоит специфический, но, в отличие от жильцов на улице Станиславского, нам ничего не обещают, хотя все оповещены об аварии, — рассказала Галина.

Она добавила, что из-за этого в их доме отключили горячую воду.

— Это чтоб меньше в подвал лилось. Включат, когда отремонтируют. Позвонила в администрацию Кировского района, а там сказали, что надо вообще делать большой капитальный ремонт и что раньше ЧМ его делать никто не начнет, — говорит жительница дома.

В горводоканале ответили, что ремонт внутридомовых труб не относится к их обязанностям.

— Если трубы находятся внутри дома, то водоканал ничего делать не будет, потому что эти коммуникации к нам никакого отношения не имеют, — рассказали в службе.

Мы обратились в управляющую компанию «Основа», которая отвечает за обслуживание дома на Суворова, 9. Они не смогли дать оперативный комментарий, но пообещали предоставить его завтра. Следите за развитием ситуации.