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Исаев: «Единая Россия» представит кандидата на пост главы Счётной палаты на следующей неделе
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Исаев: «Единая Россия» представит кандидата на пост главы Счётной палаты на следующей неделе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Фракция «Единая Россия» определится со своим кандидатом на должность главы Счётной палаты на следующей неделе. Об этом заявил первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
Он напомнил, что в связи с ожидаемым переходом Татьяны Голиковой на работу в новое Правительство встанет вопрос о кандидатуре на пост главы Счётной палаты. Согласно действующему порядку, фракции в Госдуме направляют свои предложения по этому поводу Президенту России, а затем глава государства должен внести выбранную им кандидатуру на рассмотрение палаты.
Исаев отметил, что в «Справедливой России» активно обсуждается кандидатура Анатолия Аксакова на указанную должность, а КПРФ может предложить таких сильных юристов, как Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков.
Он отметил, что во фракции «Единая Россия» самым подготовленным в этом отношении человеком является Александр Жуков, который долгие годы являлся председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам, затем он занял пост заместителя председателя Правительства, а в последнее время работает первым зампредседателя Госдумы. При этом, по словам Исаева, сам Жуков сообщил, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте.
«В связи с этим «Единая Россия» в своих консультациях выйдет за рамки исключительно состава фракции. Мы будем консультироваться, в том числе и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьёзных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями», — приводит слова Исаева пресс-служба фракции.
По его словам, в этом вопросе для фракции главным будет профессионализм кандидата, его умение выстроить работу, обеспечивающую парламентский контроль.
«Консультации сегодня ведутся, и я предполагаю, что на следующей неделе фракция «Единая Россия» сможет определиться со своей кандидатурой», — сообщил парламентарий.
Ранее Исаев сообщал, что его фракция намерена предложить своих кандидатов на должности в органах исполнительной власти после того, как станет известен состав нового Правительства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник проинформировал, что в палате начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счётной палаты.
7 мая во время консультации с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал Татьяну Голикову в качестве возможного кандидата в вице-премьеры по социальным вопросам.
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