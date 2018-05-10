Исаев: «Единая Россия» представит кандидата на пост главы Счётной палаты на следующей неделе

Он напомнил, что в связи с ожидаемым переходом Татьяны Голиковой на работу в новое Правительство встанет вопрос о кандидатуре на пост главы Счётной палаты. Согласно действующему порядку, фракции в Госдуме направляют свои предложения по этому поводу Президенту России, а затем глава государства должен внести выбранную им кандидатуру на рассмотрение палаты.

Он отметил, что во фракции «Единая Россия» самым подготовленным в этом отношении человеком является Александр Жуков , который долгие годы являлся председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам, затем он занял пост заместителя председателя Правительства, а в последнее время работает первым зампредседателя Госдумы. При этом, по словам Исаева, сам Жуков сообщил, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте.

«В связи с этим «Единая Россия» в своих консультациях выйдет за рамки исключительно состава фракции. Мы будем консультироваться, в том числе и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьёзных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями», — приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

По его словам, в этом вопросе для фракции главным будет профессионализм кандидата, его умение выстроить работу, обеспечивающую парламентский контроль.

«Консультации сегодня ведутся, и я предполагаю, что на следующей неделе фракция «Единая Россия» сможет определиться со своей кандидатурой», — сообщил парламентарий.

Ранее Исаев сообщал, что его фракция намерена предложить своих кандидатов на должности в органах исполнительной власти после того, как станет известен состав нового Правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник проинформировал, что в палате начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счётной палаты.