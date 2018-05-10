После сюжета на ТРК «ГУБЕРНИЯ» решился многолетний «мусорный» вопрос в Безенчуке 

У жителей улицы Озерной в поселке Безенчук двойной праздник. Отмечают 9 Мая и обсуждают, как здесь рядом со своими домами навести красоту. Напомним, местная строительная компания возводила небольшие коттеджи. Когда работы завершились, на земле остались лежать десятки плит весом в несколько тонн. Среди крупногабаритного мусора постоянно играли дети, рискуя получить травмы. К тому же бетонные блоки мешали благоустроить улицу. Родители несколько раз обращались к руководителю фирмы, писали письма. Все тщетно. После многолетней борьбы жители Озерной обратились в редакцию нашей телерадиокомпании. Во время съемок репортажа глава строительной организации Геннадий Келейнов пообещал убрать плиты на майские праздники. Слово бизнесмен пока держит. Работы продолжаются уже третий день. На данный момент вывезено большая часть мусора.